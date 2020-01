Dağlıq Qarabağda erməni əsgər ölüb.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, faktı Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Artsrun Hovhannisyan təsdiqləyib.

O qeyd edib ki, Armavirdən hərbi xidmətə çağırılan əsgər poliqonda aldığı güllə yarasından ölüb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.