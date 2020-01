ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri, həmçinin Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri yanvarın 28-30-da Cenevrədə keçirilən görüşün yekunu ilə bağlı bəyanat yayıblar.

"Report" xəbər verir ki, sənəddə nazirlərin yaxın zamanda yenidən görüşməyə razılaşdıqları qeyd olunub.



