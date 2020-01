İtaliyada 6000 sərnişinlik kruiz gəmisində koronavirus səbəbindən karantin elan ounub.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, məlumata görə, Çivitavekkya şəhərinin limanına lövbər atan "Costa Crociere" gəmisində olan çinli cütlükdə yüksək qızdırma kimi koronavirus simptomları müşahidə edilib. Bundan sonra gəminin karantinə alınması barədə qərar verilib.

Hazırda onların analizlərinin cavabları gözlənilir.

Ümumilikdə, heyətlə birlikdə gəmidə 7000 nəfərin olduğu bildirilir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.