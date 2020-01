Fatimənin qətli: Dayısı bir söz, icra başqa söz deyir - AÇIQLAMA

Masallıda 16 yaşlı Fatimə Qəmbərovanın ailə qurması üçün Masallı rayon İcra Hakimiyyətindən icazə alınıb.

Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə Axar.az-a açıqlamasında iki həftə əvvəl toyu olan və ötən gün həyat yoldaşı 2001-ci il təvəllüdlü əri İman Məmmədov tərəfindən öldürlən 16 yaşlı Fatimə Qəmbərovanın dayısı Qəmbər Qəmbərov deyib. O bildirib ki, Fatimənin babasının səhhəti pis olduğu üçün toyu tezləşdiriblər:

"Atamın vəziyyəti yaxşı olmadığı üçün Fatimənin toyunu tez eləmək istədik. 16 yaş tamam olub, 6-cı ayında icradan toy üçün icazə aldıq ki, atam nəvəsinin toyunu görsün. Hadisəni biləndən sonra atamın vəziyyəti daha da pisləşib. Nəvəsinin toyunu görmək istəyirdi, indi həm toyunu, həm də yasını gördü. Fatimə Qəmbərovanın sağlamlığında heç bir problem olmayıb. Hadisədən sonra yoldaşı tərəfindən heç kim gəlib maraqlanmayıb bizimlə. Oğlanın özü hadisəni etiraf edib. Guya öldürmək məqsədi olmayıb..."

Masallı rayon İcra Hakimiyyətindən isə saytımıza bildirilib ki, Həsənli kənd icra nümayəndəliyi Fatimənin nənəsinə qızın azyaşlı olduğuna görə toya icazə vermədikləri barədə xəbərdarlıq edib. Fatimənin nənəsi isə xəbərdarlığa məhəl qoymayıb. Bundan sonra icra nümayəndəliyi məsələni Masallı rayon İcra Hakimiyyətinə göndərib.

Milli.Az

