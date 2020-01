ABŞ hökuməti İranla bağlı sanksiyalarını yenə də genişləndirib.

“Report” bu barədə ABŞ-ın Maliyyə Nazirliyinin saytına istinadən xəbər verir.

Sanksiya İran Atom Enerjisi Təşkilatına və onun rəhbəri Əli Əkbər Salehiyə tətbiq edilib.



