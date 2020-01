Sosial mediada paylaşılan foto böyük marağa səbəb olub.

Publika.az xəbər verir ki, İndoneziyada yaşayan xanım internetdən dərinin sağlamlığı üçün nəzərdə tutulan üz maskası sifariş edib. Sifariş bir müddət sonra ünvana çatdırılıb. Lakin qadın qutunu açanda gözlərinə inanmayıb.

Məlum olub ki, reklam edilən məhsul güman edildiyindən dəfələrlə kiçikdir. Xanım məhsulun fotosunu çəkərək sosial mediada paylaşıb.

Anar Türkeş

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.