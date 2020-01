Real Madrid-in futbolçusu Marselo üçün İspaniya kubokunun 1/8 finalında Saragosa ilə matç (4:0) əlamətdar olub.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki,braziliyalı müdafiəçi bu görüşlə Madrid klubunda 500-cü oyununa çıxıb.

O, ən çox Real formasını geyinən əcnəbi futbolçular sırasında ilk pillədə olan Roberto Karlosa (527 oyun) biraz da yaxınlaşb.

Qeyd edək ki, Marselo 2007-ci ildən "Kral klubu"nda oynayır.

Milli.Az

