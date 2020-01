Göygöldə "Niva" aşıb, sürücü xəsarət alıb

Göygöl rayonunda yol qəzası baş verib.

"Report"un Qərb Mərkəzinin məlumatına görə, 1971-ci il təvəllüdlü Mətləb Quliyevin idaerə etdiyi "Niva" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb. Qəza nəticəsində sürücü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun vəziyyətinin orta-ağır olduğu bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



*** 17:28

