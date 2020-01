İnsanların 64 faizi robotlara menecerlərdən daha çox inanır

Araşdırmalara görə işçilər menecerlər əvəzinə robotlara daha çox üstünlük verirlər. Müxtəlif sahələrdə süni intellektdən istifadə edilməsi ilə menecerlər işçilərin etimadını qazanmaq üçün daha çox işləməli ola bilər.

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, Oracle və Future Workplace-in son fəaliyyətindən əldə edilən nəticələr süni intellektin işçilərin iş yeri haqqında düşüncə tərzini dəyişdirdiyini müəyyənləşdirib.

10 fərqli ölkədən 8 mindən çox işçi və menecer arasında aparılan sorğu nəticələrinə görə, işçilərin 64 faizi robotlara menecerlərdən daha çox inanır.

Tədqiqat nəticələrinə görə, Hindistanda çalışanların 89 faizi robotlara daha çox güvənir. Robotlara ən az etibar edən ölkə isə 54 faizlə İngiltərə olub. Bundan əlavə, respondentlərin 82 faizi robotların menecerlərdən daha yaxşı işləyəcəyini söyləyib.

Süni intellekt texnologiyalarının inkişafı ilə gələcəkdə bir çox robot növü həyatımıza girəcək və iş yerlərində istifadə ediləcək. Bəs siz necə bir robotla işləmək istərdinizmi?

