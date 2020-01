Apple iPhone 12 mini smartfon modelini təqdim edə bilər

Son illərdə Apple şirkəti hər il 2 və ya 3 iPhone modeli təqdim edir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu ilin mart ayında iPhone SE-nin davamçısının sentyabr ayında isə 3 ədəd iPhone 12 modelinin təqdim olunacağı gözlənilir. Lakin insayderlər məlumat veriblər ki, Apple şirkəti bu il həmçinin iPhone 12 mini adlı modeli də təqdim edəcək. Bunun olacağı halında bu il təqdim olunacaq iPhone modellərinin sayı mövzusunda rekord il olacaq.

Milli.Az technote.az-a istinadən bildirir ki, iPhone 12 seriyasına daxil olacaq iPhone 12 mini modeli iPhone 9-dan (iPhone SE 2) fərqlənəcək. Belə ki, iPhone 12 mini 5.4 düym ekrana sahib olacaq və iPhone 9-dan fərqli olaraq o, iPhone 8 deyil məhz iPhone 12 dizaynında hazırlanacaq. Satışa həmçinin adi iPhone 12, iPhone 12 Pro və iPhone 12 Pro Max modelləri də çıxacaqlar. Adi iPhone 12 ilə iPhone 12 Pro modelləri eyni ekran ölçüsünə (6.1 düym) sahib olacaqlarına baxmayaraq onlar öz aralarında arxa kamera saylarına görə fərqlənəcəklər.

Belə ki, adi iPhone 12 modeli 2 ədəd arxa kamera, iPhone 12 Pro modeli isə 3 ədəd arxa kamera ilə təchiz oluna bilər. iPhone 12 Pro Max modelinə gəldikdə isə o dəqiq şəkildə 3 ədəd arxa kamera modulu ilə təchiz olunacaq. Bundan əlavə olaraq bu ilin sentyabr ayında təqdim olunacaq iPhone modellərinin 120 Hz-lik təsvir yenilənməsinə sahib ekranlar və 5G şəbəkə dəstəyini əldə edəcəkləri də gözlənilir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu məlumat hələ rəsmi olaraq təsdiqlənməyib və ona bir qədər şübhə ilə yanaşmaq lazımdır.

Milli.Az

