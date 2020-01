Myanmada 99 milyon il əvvələ aid olduğu güman edilən kəhrəba daşı ilə bağlı yeni araşdırmalar aparılıb.

Publika.az-ın məlumatına görə, daşın içinə baxış zamanı kiçik ilan skeleti tapılıb.

Skeletin nadir sürünənlər fəsiləsinə aid olduğu bildirilir. Məlumata görə, skelet daşın içində qaldığından o eroziyaya məruz qalmayıb. Onun ən qədim ilan skeleti olduğu deyilir.

Anar Türkeş

