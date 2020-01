Çində koronavirusun yeni növünə (2019-nCoV) yoluxanların sayı artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çinin Səhiyyə Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin yaydığı məlumata görə, virusa yoluxanların sayı 8152 nəfərə çatıb. İndiyədək koronavirus 171 nəfərin ölümünə səbəb olub.



Təhlükəli virusa yoluxanların yarıdan çoxu Hubey əyalətində qeydə alınıb.

