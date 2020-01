ABŞ-dan İrana NÖVBƏTİ ŞOK

ABŞ hökuməti İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, sanksiyalar İranın Atom Enerjisi Təşkilatına və onun rəhbəri Əli Əkbər Salihiyə tətbiq edilib. Qərarə əsasən Salihinin bank hesabları bloklanıb. Onun ABŞ-a girişi qadağan edilib.

Qeyd edək ki, İranın ABŞ-ın İraqdakı bazalarına endirdiyi raket zərbələrindən sonra tərəflər arasında gərginlik artıb. ABŞ son 1 ay ərzində İrana qarşı sanksiyaları iki dəfə genişləndirib.

Anar Türkeş

