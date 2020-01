Bird rəqibi Circ startapını almaq niyyətindədir

Keçən ilin iyul ayında investiya alan Bird startapı bazar dəyərini 2.5 milyard dollara qədər artırmışdı. Elektron skuter bazarı böyüyür və Bird bazara yeni girməyə hazırlaşan Circ startapını almaq niyyətindədir.

Böyüməsini davam etdirmək üçün sərmayə almaqda çətinlik çəkən Almaniya mərkəzli Circ bir müddətdir alıcılar axtarışındadır.

Sövdələşmənin detalları hələ dəqiqləşməsə də Birdün Avropa əməliyyatlarını Circ ilə birləşdirməsi gözlənilir. Satınalma rəqəminin 1 milyard dollardan yuxarı qiymətləndirməyəcəyi deyilir.

Buna görə Circün tezliklə unicorn statusuna çatması mümkün olmaya bilər. Hazırda danışıqlar mərhələsində olan cütlüyün razılığa gəlməməsi də mümkündür. Qeyd edək ki, Bird və Circ mövzu ilə bağlı açıqlama vermək istəmir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.