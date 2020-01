İtaliyan pizza evi Sorbillo bitcoin qəbul edir

Italiyanın Neapol şəhərində yerləşən Sorbillo pizza evi ödəniş vasitəsi kimi bitcoin qəbul etməyə başlayıb. Bu təşəbbüs Neapol şəhərində fəaliyyət göstərən şirkət və mağazalara POS Napay vasitəsilə kriptovalyuta ödənişlərini qəbul etməyə kömək edən Napoli Blockchain ETS assosasiyasının dəstəyi ilə baş tutub. Napoli Blockchain ETS assosasiyası 2019-cu ildə təsis edilib və ethereum blockchain-ni əsasında öz stabilkoini olan TTS yaradılması ilə Neapol şəhərini İtaliyanın kriptovalyuta paytaxtı etməyi planlaşdırır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.