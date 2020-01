ABŞ İrana qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaları genişləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Maliyyə Nazirliyi İranın Atom Enerjisi Təşkilatını və onun rəhbəri Əli Əkbər Salehinin adını sanksiyalar siyahısına əlavə edib.



Məlumata görə, təşkilatın, eləcə də Əli Əkbər Salehinin ABŞ banklarındakı hesabları dondurulacaq. Bundan əlavə, diqqətə çatdırılıb ki, İranın Atom Enerjisi Təşkilatı ilə iş birliyini davam etdirən xarici şirkətlər də sanksiyaya məruz qalacaqlar.

