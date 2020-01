Bu gün futzal üzrə Azərbaycan milli komandası DÇ-2020-nin elit-raund mərhələsi çərçivəsində növbəti oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya yığması ilə qarşılşan komandamız 4:3 hesabı ilə qələbə qazanıb. Millimizin heyətində Everton Kardosonun dubl etdiyi görüşdə digər qolları Rafael Vilela və İsa Atayev vurub.



Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması son oyununu fevralın 1-də Slovakiya millisinə qarşı keçirəcək.

