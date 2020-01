Bakı. Trend:

ABŞ İranın Atom Enerji Təşkilatına (OAEI) və onun rəhbəri Əli Əkbər Salehiyə qarşı sanksiyalar tətbiq edib.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət Departamentinin yaydığı açıqlamasında deyilib.

Qeyd edək ki, 5 noyabr 2018-ci ildə ABŞ İrana qarşı sanksiyaları tam olaraq təzələyib.

Sanksiyala İran neftinin ixracı, həmçinin 700-dən çox bank, şirkət və fiziki şəxs daxil olunub.

