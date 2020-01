Seçkiqabağı proseslər uğurla, yüksək səviyyədə gedir - ŞƏRH

“Seçkiqabağı proseslər uğurla, yüksək səviyyədə gedir. İmzatoplama və digər prosesləri də müsbət qiymətləndirirəm. Hesab edirəm ki, cəmiyyətdə seçkilərlə bağlı yüksək əhval-ruhiyyə var”.

Bu fikirləri Publika.az-a açıqlamasında Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Siyasi Şurasının üzvü, “İki sahil” qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadə səsləndirib.

Baş redaktor qeyd edib ki, cəmiyyətdəki yüksək əhval-ruhiyyə demokratik prinsiplərin göstəricisidir: “Təxminən bir seçki dairəsində 10-11 namizəd qeydiyyatdan keçib. Hesab edirəm ki, bu da cəmiyyətin seçkilərə nə qədər maraqlı olduğunu göstərir. Eyni zamanda bu məsələlər rəqabət mühitinin geniş şəkildə təminatında böyük rol oynayır. Əvvəlki seçkilərə nisbətən bu dəfə namizədlərin say tərkibinə görə rekord göstərici qeydə alınıb. Budəfəki parlament seçkilərində kifayət qədər potensiallı, seçilmək şansı olan insanlar öz namizədliklərini irəli sürüb. Aparılan təbliğat-təşviqat işləri seçkilərdə çox əhəmiyyətlidir. Bütün bunlar da fevralın 9-da yekun olaraq kimin qalib gəlməsində təbii ki, böyük rol oynayacaq. Mərkəzi Seçki Komissiyası rayonlarda qapalı və açıq görüşlərin keçirilməsi üçün müvafiq yerlər müəyyən edib. Buna uyğun da bütün namizədlərə tam bərabər hüquqlar yaradılıb. Ən əsası da odur ki, namizədlər fərdi görüşlərin keçirilməsini daha üstün tutmalıdırlar. Bu da seçkilərdə real nəticələrin əldə olunmasına müsbət təsir göstərən faktorlardan biridir. Fərdi görüşlərin keçirilməsi yüksək səviyyədə həyata keçirilir, kütləvi görüşlərin baş tutmasında namizədlər mühüm nailiyyətlər əldə edib. Seçici ilə bilavasitə əlaqənin qurulması yekun nəticəyə təsir göstərən amillərdəndir”.

V.Rəhimzadə seçicilərin seçkiyə olan münasibətindən də danışıb: “Namizədlərin çoxluğu seçkilərə marağın yüksək olmasının göstəricisidir. Seçicilər də prosesləri maraqla izləyir və istədikləri namizədlə görüşə gedirlər. Seçici-namizəd münasibətlərinin daha sivil şəkildə formalaşmasında kifayət qədər uğurlu proseslər gedir. Proseslərin də, seçicilərin də aktivliyini müşahidə edirik. Kütləvi şəkildə görüşlərin keçirilməsi, xüsusilə də, Yeni Azərbaycan Partiyası namizədlərinin izdihamlı görüşlər keçirdiyini izləyirik. Bununla bağlı bizim media qrupunda da müqavilələr bağlanıb”.

Baş redaktor vurğulayıb ki, Azərbaycan həmişə beynəlxalq müşahidəçilərin sayının çox olmasının tərəfdarı olub: “On minlərlə yerli müşahidəçi qeydiyyatdan keçib. Artıq demək olar ki, yüzlərlə beynəlxalq müşahidəçi qeydiyyatdan keçib. Seçki ərəfəsindəki proseslərin həyata keçirilməsində beynəlxalq təcrübənin tətbiqi çox vacib şərtlərdən biridir. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu (DTİHB) artıq bir neçə müddətdir ki, öz müşahidə missiyasını Azərbaycana göndərib. Onlar həm media orqanları ilə, aidiyyəti qurumlarla görüşlər keçirir, həm də regionlara səfərlərlər edərək seçicilərin münasibətini öyrənirlər. Uğurlu proseslər göz önündədir, beynəlxalq təşkilatların da bu proseslərdə iştirak etməsi Mərkəzi Seçki Komissiyasının daim marağındadır”.

Vüqar Rəhimzadə əlavə edib ki, budəfəki namizədlər arasında öz bacarıq və qabiliyyətinə güvənən gənc kadrlar daha çoxdur: “Müxtəlif sahələri özündə ehtiva edən peşəkar mütəxəssislərin formalaşması çox önəmlidir. Hesab edirəm ki, gənclərin seçkilərə marağı Azərbaycanda qanunvericilik bazasının daha mükəmməl şəkildə formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Namizədlərdən kadr potensialı, kadr bankı kimi istifadə olunması Azərbaycanın gələcəyi üçün önəmlidir. Ümumiyyətlə, parlament seçkilərinə kifayət qədər peşəkar insanlar qatılıb və onların əksəriyyəti dünyada gedən proseslərə yetəri qədər bələddir”.

Tağı Həsənov

