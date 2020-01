Hansı şirə şiş hüceyrələrinin qatilidir? – ALİMLƏR AÇIQLADI

Hər gün təzə meyvə, tərəvəz şirələri çəkib içsəm, xərçəng olmaram düşünürük. Amma alimlər heyrətlənəcəyiniz başqa şirənin adını çəkiblər. Hansı ki, biz onun şirəsini çəkmirik, içmirik, çünki dadı yaxşı deyil.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, alimlər meyvə və tərəvəz şirələrinin şiş hüceyrələrinə təsiri barədə son 12 ildə aparılmış bir neçə elmi tədqiqatın nəticələrini təhlil edərək bu qərara gəliblər ki, şirələr içində ən yaxşı nəticəni çiy kartof şirəsi göstərib.

Kartof şirəsinin tərkibi çox zəngindir.

- Bədəni, orqanizmi hüceyrə səviyyəsində toksinlərdən təmizləyir

- Həzm sistemini qaydaya salır

- Mədə və 12 barmaq bağırsaq selikli qişasını bərpa edir

- Qanda şəkəri salır

- Qaraciyər, böyrəklərin işini bərpa edir

- Ürək-damar sistemində faydalıdır, xolesterini azaldır, damarları təmizləyir

Mütəxəsislər təzə və mümkün qədər yerli, orqanik sütül kartofu qabığı ilə istifadə etməyi tövsiyə edir.

Sadəcə kartofu su ilə yaxşı yuyun.

Şirənin hazırlanma qaydası:

- Kartofda olan qaralmış, göyərmiş ən kiçik nöqtə belə dərin təmizlənir

- Yaxşı olar, saf təmiz kartof alasız

- Suda yuduqdan sonra, üzərinə qaynar su gəzdirilir

- Sonra qabıqlı halda sürtgəcdən keçirib, tənzifdən süzürsüz

- Şirəçəkəndən də çəkmək olar

Şirə hazırlandıqda sonrakı 15 dəqiqə ərzində içilməlidir, çünki əksər vitaminlər havanın təsirindən ölür. Soyuducuda saxlamaq olmaz.

Hər gün yeməkdən 1 saat öncə 50 ml olmaqla təzə şirəsi içilir. Gündə 1-2 dəfə içmək olar

Kartof şiş hüceyrələrinin aktivləşməsi və artmasının qarşısını alır

Milli.Az

