Brent markalı neftin qiyməti ucuzlaşıb.

“Report” xəbər verir ki, Bakı vaxtı ilə saat 21:20-də ICE birjasında bu markadan olan neftin qiyməti aşağı enib.

Belə ki, “Brent” markalı neftin aprel ayı üçün fyuçerslərin qiyməti 3,3 faiz aşağı düşərək 56,96 dollar olub.

Sonuncu dəfə “Brent” markalı neftin bir barelinin qiyməti 2019-cu ilin 19 oktyabrında 57 dollardan aşağı olub.



