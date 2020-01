İspaniya kubokunun 1/8 final matçında Katalon "Barselona”sı "Leqanes”i qəbul edib.

“Report” xəbər verir ki, görüş Barselonada "Nou Kamp" stadionunda Barselonada keçib və meydan sahiblərinin 5:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Qarşılaşmada ilk qolun müəllifi Antuan Qrizmann olub. O, matçın 4-cü dəqiqəsində topu rəqibin qapısından keçirib. Kleman Lanqle fasiləyə qədər hesabdakı üstünlüyü artırıb. Lionel Messi ikinci hissənin başlanğıcında hesabı 3:0-a çatdırıb. Matçın 77-ci dəqiqəsində kataloniyalılarının yarımmüdafiəçisi Artur Ramos fərqlənib. Qarşılaşmanın sonunda Messi dublla yadda qalıb - 5:0.

Bu qələbə sayəsində "Barselona" İspaniya Kubokunun dörddə bir finalına çıxıb. "Leqanes" isə turnidəki yarışda çıxışını başa çatdırıb.



