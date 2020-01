İspaniya kubokunun 1/8 final matçında Katalon "Barselona”sı "Leqanes”i qəbul edib.

Publika.az xəbər verir ki, "Nou Kamp" stadionunda keçirilən görüş meydan sahiblərinin 5:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

