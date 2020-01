Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Çində yeni koronavirusun beynəlxalq səviyyəli təhlükəsini təhlükəsini qeyd edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın baş direktoru Tedros Adanom Qebreyesus bildirib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.