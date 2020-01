Bakıda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Nəsimi rayonunda qeydə alınıb.

İyirmi altı yaşlı Malik Qəhrəmanov naməlum şəxs tərəfindən bıçaqlanıb.

Yaralı təcili tibbi yardım briqadasının köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb.



