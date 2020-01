Soyuqdəymənin qarşısını alan İNANILMAZ VASİTƏ

Diş məcunlarında istifadə olunan mixəyin sağlamlığa faydaları saymaqla bitmir.

Publika.az xəbər verir ki, mixək qrip və soyuqdəymə zamanı faydalıdır. Boğaz ağrılarını aradan qaldırır. Ağız içində yaranan yara və mikrobları öldürmək üçün mixək çayı ilə qarqara edə bilərsiniz.

Mixək yağı xüsusilə səhərlər ürəkbulantısı yaşayanlar üçün faydalıdır. Qusma zamanı mixək yağının ağızdan alınması məsləhət görülür. Həkimlərə görə, qərənfil tozunu xurma və ya bal ilə qarışdırıb yemək daha əlverişlidir. Qərənfildən çay hazırlayıb içmək də faydalıdır.

İçdiyiniz çaya əlavə edəcəyiniz mixək stresslə mübarizədə sizə kömək edəcək.

Mixəyin faydaları bununla bitmir. Mixək saç köklərini qidalandırır və tökülməyə mane olur. Bundan başqa, o saça təbii və sağlam görünüş qazandırır.

