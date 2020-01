Bakı. Trend:

Fransanın Savoy şəhərində qar uçqunu zamanı 2 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanmışdır, digərinin axtarışı davam edir.

Tremd-in məlumatına görə, bu barədə "France3" bildirib.

Yanvarın 30-da La Tusyuir stansiyası yaxınlığında uçqun baş verib.

Bildirilib ki, 4 xizəkçini uçqun aparıb:

"İki nəfərin cəsədi tapılıb, biri ağır yaralanıb, digəri isə itkin düşüb".

