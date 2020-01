İngiltərədə Buzz adlı it sahibinin bağçasında 215 ədəd daş udub.

Milli.Az xəbər verir ki, Laura Jenkins adlı qadın saxladığı itinin mədəsinin sərt olduğunu və oradan səslər gəldiyini hiss edib. İtini dərhal baytara aparan qadın gördüyü mənzərə qarşısında heyrətlənib. Rentgen görüntülərində itinin mədəsində bir qab daş olduğunu görüb.

Baytarlar 4 saatlıq əməliyyatla itin mədəsindən 215 ədəd daş çıxarıblar. (ölkə.az)

