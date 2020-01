Türkiyənin “Turkish Airlines” aviaşirkəti koronavirusun yayılması təhlükəsi ilə əlaqədar Çinə uçuşları dayandırır.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Anadolu” agentliyi məlumat yayıb.



