Messi İspaniya futbolu tarixinə bir klubda 500 qələbə matçı keçirən oyunçu kimi düşüb

İspaniya kubokunun 1/8 final matçı çərçivəsində "Barselona" - "Leqanes" qarşılaşması Lionel Messi üçün yeni rekord göstərici ilə yadda qalıb.

“Report” xəbər verir ki, bu qələbə Lionel Messi üçün katalon klubu formasında 500-cü olub.

Bu, İspaniya üçün rekord göstəricidir. Buna qədər qələbə oyunlarını yığmaq üçün, argentinalı “Barsa”da 709 matç keçirib, 622 qol vurub və 241 məhsuldar ötürmə verib. Həmçinin "Barselona" Messinin iştirakı ilə 133 matçı heç-heçə oynayıb, 79 oyunda məğlubiyyətə uğrayıb.

Rekordçu altılıq siyahısına həmçinin Xavi (482 qələbə), İker Kasilyas (463 qələbə), Andres İnesta (459 qalib oyun), Andoni Subisarreta (444 qələbə) və Serxio Ramos (439 qalib oyun) daxildir.



