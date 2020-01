Bavariya federal torpağında koronavirusa daha bir yoluxma hadisəsi aşkarlanıb.

“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, beləliklə, ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı beş nəfərə çatıb.

Regional Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, qeydə alınmış yoluxma hadisələrin ümumi sayı Bavariyada beş nəfər təşkil edir. Onların hamısı bir şirkətdə işləyirlər.



