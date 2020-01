Türkiyəli müğənni Mustafa Sandal İstanbulda yerləşən restoranlardan birindən çıxarkən görüntülənib.

Milli.Az xəbər verir ki, "Beni Ağlatma" adlı kitabının ikinci nəşrindən danışan məşhur sevgi yaşadığı iddia edilən Defne Samyeli haqqında sual verilməsinə fürsət verməyib:

"Nə soruşacağınızı bilirəm, amma mən o məsələ ilə bağlı artıq açıqlama vermişəm". (publika.az)

Milli.Az

