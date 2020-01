Yüzlərlə insan ölümdən döndü - VİDEO

Sibirdə buz kütləsinin qoparaq, sahildən uzaqlaşması nəticəsində təhlükə ilə üzləşən 536 balıqçı xilas edilib. 60 balıqçı isə öz səyi nəticəsində sahilə çıxıb.

Milli.Az xəbər verir ki, xilasetmə əməliyyatı 7 saat davam edib. Hadisə zamanı ölən və xəsarət alan olmayıb. Məlumata görə, buz kütləsi qoparaq sahildən 200 metr məsafəyə qədər uzaqlaşıb.

Bildirilir ki, xilasetmə əməliyyatı vaxtında həyata keçirilməsəydi buz kütləsi sahildən xeyli uzaqlaşa bilərdi. Bu da balıqçıların həyatı üçün ciddi təhlükə yaradacaqdı. (publika.az)

Milli.Az

