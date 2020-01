Çində koronavirusdan ölənlərin və yoluxanların sayı artıb.

Publika.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ölkə ərazisində yeni pnevmaniyaya yoluxanların ümumi sayı 9390 nəfərə çatıb, 213 nədər ölüb.

Siyahıda birinci yeri Hubey əyaləti tutur. Əyalətdə 204 nəfər yeni virusun qurbanı olub. Həmçinin 6,1 min nəfər virusa yoluxub.

İkinci yerdə Çjeçyan (428 yoluxma) qərarlaşıb. Təhlükəli ərazilərə həmçinin Quandun (354 yoluxma), Xenan (278 yoluxma və 2 ölüm hadisəsi) da daxildir.

