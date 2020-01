ABŞ-ın dövlət katibi Maykl Pompeo Ukraynaya işgüzar səfər edib.

Publik.az xəbər verir ki, Pompeo ölkənin prezidenti Vladimir Zelenski, həmçinin xarici işlər naziri Vadim Pristayko və müdafiə naziri Andrey Zaqorodonyukla görüşəcək.

O, “Twitter”dəki səhifəsində Kiyevə gəlişini şərh edib. Bildirib ki, Ukrayna hökumətinin nümayəndələri ilə görüşdə iki ölkənin strateji əməkdaşlığının və azad demokratik dövlət kimi Ukraynanın mövqeyinin gücləndirilməsini müzakirə etmək niyyətindədir.

