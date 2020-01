İranın ABŞ-ın İraqdakı hərbi bazalarına raket zərbələri zamanı yaralanan Amerika hərbçilərinin sayı 64 nəfərə çatıb.

Publika.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, zərərçəkənlərə yüngül kəllə-beyin travmaları diaqnozları qoyulub. Onlardan 39-u artıq xidmətə qayıdıb.

Qeyd edək ki, yanvarın 8-də gecə ABŞ-ın İraq ərazisindəki bir neçə hərbi obyekti hücüma məruz qalıb.

