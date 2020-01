İSESKO-nun İcraiyyə Şurasının 40-cı sessiyasında bir sıra mühüm qərarlar qəbul edilib

Yanvarın 29-30-da Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) paytaxtı Əbu-Dabidə İSESKO-nun İcraiyyə Şurasının 40-cı sessiyası keçirilib. Sessiya Baş Konfransın səlahiyyətləri səviyyəsində olub.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, tədbirdə BƏƏ-nin Mədəniyyət və Biliklərin İnkişafı naziri xanım Nura bint Məhəmməd əl-Kəabi, İSESKO-nun Baş direktoru Salim bin Məhəmməd əl-Malik, milli komitələrin katibləri və digər rəsmi nümayəndələr iştirak ediblər.

Sessiyada ölkəmizi Azərbaycan Respublikasının İSESKO üzrə Milli Komissiyasının katibi, Mədəniyyət Nazirliyinin aparat rəhbərinin müavini və beynəlxalq əməkdaşlıq və innovativ inkişaf şöbəsinin müdiri Vasif Eyvazzadə təmsil edib.

Sessiyanı giriş sözü ilə açan xanım nazir Nura bint Məhəmməd əl-Kəabi İSESKO-nun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. Qeyd edib ki, İslam dünyasında həyatın bir çox sahəsində baş verən transformasiyalar təşkilatlardan yeni baxış, strategiya tələb edir, daha yaxşı gələcək yaratmaq naminə innovativ həll yollarını axtarıb tapmağa sövq edir. Bu baxımdan burada müzakirə olunan məsələlər böyük əhəmiyyət daşıyır.

İSESKO-nun Baş direktoru Salim bin Məhəmməd əl-Malik təşkilatın yeni strategiyası haqqında danışıb, onun fəaliyyətini gücləndirmək, çağırışlara daha çevik cavab verməsini təmin etmək məqsədilə bir sıra təkliflər irəli sürüb.

Çıxışlardan sonra gündəlikdə duran mövzular, o cümlədən İSESKO-nun 2020-2030-cu illər üzrə strateji planı, 2020-2021-ci illər üzrə fəaliyyət planı, təşkilatın yeni struktur layihəsi, İnkişaf Vəqfinin, Beynəlxalq Məşvərət Şurasının yaradılması layihələri ətrafında müzakirələr aparılıb. Həmçinin İSESKO-nun son illərdəki fəaliyyətinə dair hesabatı, eləcə də maliyyə hesabatı dinlənilib.

Azərbaycan nümayəndəsi Vasif Eyvazzadə müzakirələrdə fəal iştirak edib, gündəlikdə duran məsələlər barədə rəy və təkliflərini bildirib.

Sessiyada təşkilatın yeni adı və loqosu səsə qoyularaq yekdilliklə qəbul edilib. İSESKO-nun yeni strategiyasına uyğun gəlməyən, onun fəaliyyət çərçivəsini daraldan əvvəlki adı dəyişdirilərək İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı olub.

İştirakçılar İSESKO-nun İnkişaf Vəqfinin, Beynəlxalq Məşvərət Şurasının təsis edilməsi fikrini dəstəkləyib, təşkilatın nizamnaməsinə dəyişikləri təsdiqləyib.

İcraiyyə Şurasının növbəti - 41-ci sessiyasının gələn ilin əvvəlində İSESKO-nun Rabatdakı baş qərargahında keçirilməsi qərara alınıb.

Milli.Az

