Hindistanda 20-dən çox uşağı girov götürən şəxs məhv edilib

Hindistanın Uttar-Pradeş ştatında polis əməkdaşları evində 20-dən çox uşağı girov götürən kişini güllələyib öldürüb.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə "India Today" nəşri bildirib.

Qeyd edək ki, əvvəl qətl törətməkdə günahlandırılan Sureş Batam adında Farruhabad sakini, uşaqları qızının ad gününə dəvət edib və onları girov götürüb. Ümumilikdə altı aydan 15 yaşa qədər olan 23 uşaq, eləcə də bir neçə qadın girov saxlanılırdı.

Təcavüzkar xüsusi əməliyyat zamanı məhv edilib, hüquq-mühafizə orqanın 3 əməkdaşı yaralanıb.Ilkin məlumatlara görə, uşaqlar xəsarət almayıblar.

Milli.Az

