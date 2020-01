Stiven N Zonzi "Qalatasaray"dan ayrılır.

Publika.az xəbər verir ki, futbolçu karyerasını Fransa çempionatında davam etdirə bilər. Yarımmüdafiəçi icarə əsasında Fransanın "Renn" klubuna keçməyə yaxındır.

Qeyd edək ki, futbolçu müqəvilə əsasında İtaliyanın "Roma" komandasına məxsusdur.

