İsrail ordusu Fələstinin Qəzza Zolağından İsrail ərazisinə buraxılan üç raketi aşkarlayıb, onlardan ikisi dəf edilib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbubat xidməti bildirib.

Məlumatda bildirilib ki, Qəzza zolağı ilə həmsərhəd ərazidə səslənən sirenlərə gəlincə, ordu sektordan İsrail ərazisinə üç raket atıldığını aşkar edib:

"Onlardan ikisini "Dəmir günbəz" raketdən müdafiə sistemi dəf edib".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.