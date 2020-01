Türkiyədə tekstil fabriki anbarında yanğın olub.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, hadisə İstanbul vilayətinin Esenyurt rayonunda baş verib.

Hadisə yerinə çox sayda yanğınsöndürmə briqadası göndərilib. Yanğınsöndürənlər yanğını üç tərəfdən söndürürlər.

Profilaktika məqsədi ilə yaxınlıqdakı ərazilərdən yanğınsöndürmə briqadaları da çağırılıb.

Yanğınsöndürənlər yanğını söndürməyə davam edirlər.

Milli.Az

