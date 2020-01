Suriya ordusu müxalif qüvvələrin nəzarətindəki İdlibdə daha 6 rayonu ələ keçirib.

Publika.az xəbər verir ki, ələ keçirilən rayonlar İdlibin cənub-şərqində yerləşir. Məlumata görə, rayonlar strateji önəm daşıyır. Əməliyyatlara İran dəstəkli qüvvələr də fəal dəstək verib.

Qeyd edək ki, Suriya ordusu müxalifət qüvvələrin nəzarətindəki son bölgə olan İdlibi ələ keçirmək üçün 1 aydır intensiv əməliyyatlar təşkil edir.

Türkiyə ordusunun İdlibdə 10-a qədər hərbi müşahidə məntəqəsi var.

Anar Türkeş

