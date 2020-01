Avstraliyada bu həftə yağan yağışlar sayəsində bəzi ərazilərdə yanğınlar sakitləşib. Orada artıq həyat bərpa olunur.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Nattay Milli Parkında olan "Associated Press"in fotoqrafı yanmış torpaq və qaralmış ağac budaqlarında az da olsa görünən yaşıllıqları lentə alıb.

Həmin fotoları təqdim edirik.

Milli.Az

