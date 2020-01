ABŞ Çini özü üçün ən böyük təhdid hesab edir.

Publika.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Dövlət katibi Mayk Pompeo açıqlama verib. O Londondakı çıxışı zamanı bildirib ki, Vaşinqton terrorla mübarizədə ciddi uğurlar əldə edib.

11 sentyabr hadisələrindən sonra terrorizmə ciddi zərbə vurulduğunu deyən diplomat, Çinin kommunist partiyasının ABŞ üçün əsas təhdid təşkil etdiyini bəyan edib.

Anar Türkeş

