Bakının Binəqədi rayonunda döyülmə hadsisəsi baş verib.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə 7-ci mikrorayon ərazisində qeydə alınıb. 1988-ci il təvəllüdlü A.Mustafayeva həyat yoldaşı ilə mübahisə edib. O, əri tərəfindən döyülüb. Qadın ağır kəllə-beyin travması ilə 1 saylı şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib.

Milli.Az

