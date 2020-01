Türkiyəli aktrisa Tuba Büyüküstünün baş rolunu canlandırdığı "İmperiyanın yüksəlişi: Osmanlı" serialının yayımına start verilib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, "Netflix"də nümayiş olunan ekran işində aktrisa hamamda çəkilən səhnəsi ilə gündəmə gəlib.

Qeyd edək ki, Cem Yiğit Üzümoğlu, Səlim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolqa Tekin, Ushan Çakır və Damla Sönməzin rol aldığı serialda Fatih Sultan Mehmetin yüksəlişindən və İstanbulun fəthindən bəhs olunur.

