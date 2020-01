Türkiyəli Murat Bozun anası xəstəxanalıq olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Amsterdamdan qayıdan Nedret Bozun təyyarədə halı pisləşib.

Müğənninin qardaşı Aliz anasının sağlamlığı haqqında jurnalistlərə açıqlama verib:

"Sistit olması və ürəyində problem yaranması bizi qorxutdu. 4 saata yaxın yol gəldiyi üçün də yorulmuşdu. Həkim nəzarəti altındadır. Hazırda vəziyyəti yaxşıdır".

