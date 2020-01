“Mançester Yunayted” yeni transferi Bruno Fernandeşlə müqavilə bağlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 25 yaşlı yarımmüdafiəçi 5.5 illik sözləşməyə qol çəkib. Britaniya mətbuatı “mankunyanlar”ın bu transfer üçün “Sportinq”ə 55 milyon avro ödədiyini yazıb.

Qeyd edək ki, portuqaliyalı futbolçu bu mövsüm “Sportinq”də 28 oyuna 15 qol vurub, 14 məhsuldar ötürmə edib.(qol.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.