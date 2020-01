Məşhur model Cesika Aidinin Meksika sahillərində çimərlik geyimində görüntüləri yayılıb.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı yazıb.

Çimərlikdə gəzərkən kameraların obyektivinə tuş gələn cazibədar model fotoları ilə bütün dünyada gündəm olmağı bacarıb. Belə ki, o, həmçinin, kameralara çimərlik geyiminin üst hissəsini çıxararkən də düşüb.

Fotolar sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olunub.

Milli.Az

