Bakıda 37 yaşlı kişi naməlum şəxslər tərəfindən bıçaqlanıb

Bakıda orta yaşlı kişi küçədə naməlum şəxslər tərəfindən bıçaqlanıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Suraxanı rayonu ərazisində baş verib.

Rayonun Bülbülə qəsəbəsi, Bəydəmirov küçəsi ev 64-də yaşayan, 1983-cü il təvəllüdlü Nəcəfov Vüqar Rafiq oğlu yaşadığı evin qarşısında naməlum şəxslər tərəfindən bıçaqlanıb. V.Nəcəfov bel nahiyəsindən 3 bıçaq zərbəsi ilə 3 saylı şəhər Klinik Xəstəxanasına çatdırılıb. Yaralı komatoz vəziyyətdə olduğundan onun dindirilməsi mümlkün olmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.